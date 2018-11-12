Стало известно, сколько "Батькивщина" потратила на рекламу Тимошенко

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Партия "Батькивщина" потратила на рекламу предвыборной программы ее лидера Юлии Тимошенко рекордные для политсилы около 100 миллионов гривен (более 3,5 миллиона долларов), сообщила в понедельник общественная организация Комитет избирателей Украины.

"Батькивщина" потратила на рекламу "Нового курса" около 100 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партии за второй и третий кварталы 2018 года. В апреле-июне партия потратила на пропагандистскую деятельность 24,8 миллиона гривен (более 880 тысяч долларов). В июле-сентябре — 73 миллиона гривен (2,6 миллиона долларов). Именно в летний период началась активная реклама "Нового курса", поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели", — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным организации, такие расходы стали рекордными для партии и связаны с приближением выборов. К сравнению, за весь 2016 год партия потратила только 19 миллионов гривен (680 тысяч долларов), за 2017 год — 30 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов), отметили в комитете.

Сообщается, что "Батькивщина" потратила на рекламу "Нового курса" Тимошенко деньги, полученные в качестве взносов в пользу партии.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.

Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.