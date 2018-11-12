В МИД Франции считают, что Эрдоган ведет политическую игру в деле Хашукджи

ПАРИЖ, 12 ноя – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у него нет сведений о том, что турецкие власти передали Парижу записи по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, по его мнению, президент Турции Тайип Эрдоган ведет политическую игру в данных обстоятельствах.

"Если у турецкого президента есть информация, которую он хочет нам дать, пусть он ее даст", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 2

Отвечая на вопрос, предоставил ли президент Турции Тайип Эрдоган информацию Франции по убийству Хашукджи, Ле Дриан сказал: "На данный момент у меня нет об этом сведений".

"Это говорит о том, что он (президент Турции — ред.) ведет политическую игру в этих обстоятельствах", — отметил глава французского МИД.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.