КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о законности снятия средств людьми, якобы связанными с сыном экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте банка.

Ранее журналисты украинской программы "Схемы" сообщили о выводе из-под ареста в 2016-2017 годах до 2 миллиардов гривен (около 71 миллиона долларов) из Всеукраинского банка развития, принадлежавших людям, связанным с сыном Януковича Александром. По данным журналистов, среди банков, которые участвовали в схеме, был назван, в том числе, и МИБ.

В связи с заявлением журналистов банк сообщил, что является универсальным банковским учреждением, оказывающим услуги, в том числе, по открытию и ведению текущих счетов юридических и физических лиц, при этом банк придерживается положений закона и подзаконных актов.

"В соответствии с требованиями законодательства Украины, банк не имеет права отказать в открытии счета, совершении соответствующих операций, предусмотренных законом, учредительными документами банка и предоставленной ему лицензией, кроме случаев, когда банк не имеет возможности принять на банковское обслуживание или если такой отказ допускается законом или банковскими правилам", — говорится в сообщении банка.

На сайте отмечается, что упомянутые в программе "Схемы" физические лица "открывали банковские счета в АО "МИБ" на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам". "Такие условия являются публичными. АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", — заявили в банке.

По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы. Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги. "Выполняя решения суда об отмене ареста средств, АО "МИБ" не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом как законно приобретенные", — заявили в банке.

Сообщается, что на сегодня на счетах в банке арестованы более 200 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов), дальнейшая судьба которых должна решаться правоохранительными и судебными органами.

ВБР работал на рынке Украины с 2009 года и входил в состав группы компаний "МАКО", собственником которой является Александр Янукович. Он также владеет 100% акций ВБР. Нацбанк осенью 2014 года объяснил свое признание ВБР неплатежеспособным тем, что в отношении акционера финучреждения применены санкции в виде замораживания активов со стороны Евросоюза. Тот, в свою очередь, в августе 2017 года подал иск к Нацбанку Украины о возмещении ему 60,5 миллиона долларов из-за закрытия его банка.