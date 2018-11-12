Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник во время голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР в Луганске. 11 ноября 2018

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник во время голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР в Луганске. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник победил на выборах главы ЛНР, сообщила председатель республиканского ЦИК Елена Кравченко.

Пасечник набрал 68,3 процента голосов избирателей. На пост главы республики претендовали четыре кандидата.

Возглавляемое Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" лидирует на выборах в парламент ЛНР, набирая 74,12% голосов. По данным республиканского ЦИК, за "Луганский экономический союз" проголосовало 25,16% избирателей. Всего в Народный совет войдут 50 депутатов.

На выборах главы ДНР побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов избирателей. Роман Храменков набрал 14,1%, Владимир Медведев — 6,4%, Елена Шишкина — 9,2%, Роман Евстифеев — 7,8%.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября на фоне продолжающихся в Донбассе боевых действий. Порога явки на них не было. По оценкам наблюдателей, выборы носили демократический и открытый характер.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.