На Украине неизвестные повалили памятник Ленину

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Памятник Ленину, который местные жители отказались демонтировать добровольно, повалили в селе Крупнодеринцы Полтавской области, сообщает в понедельник украинское интернет-издание LB.ua.

По данным издания, неизвестные ночью 11 ноября повалили памятник вместе с постаментом, но не разбили.

Вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации ранее выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов. Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, также результатов не дала.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.