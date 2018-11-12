Самая высокая явка на выборы наблюдалась в ЛНР у линии соприкосновения

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Самая высокая явка на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксирована в населенных пунктах у линии соприкосновения, сообщила в понедельник журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко после обработки 96% бюллетеней.

Ранее ЦИК ЛНР заявил, что явка на выборы составила 77%.

"По результатам и по анализу предоставленной информации можно сделать вывод, что самая высокая явка у нас зафиксирована на прифронтовых территориях", — сказала Кравченко.

Выборы главы и депутатов ЛНР пришли 11 ноября. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. По данным ЦИК, после обработки 96% бюллетеней Пасечник лидирует с 68,4% голосов.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.