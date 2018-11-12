Число жертв теракта в Сомали достигло 53 человек

Фельдшер в госпитале осматривает человека, получившего ранения во взрыва около отеля в Могадишо, Сомали. Архивное фото

Фельдшер в госпитале осматривает человека, получившего ранения во взрыва около отеля в Могадишо, Сомали. Архивное фото

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрывов в сомалийской столице Могадишо выросло до 53, более 100 человек госпитализированы, сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 58 пострадавших.

"Количество жертв теракта, совершенного 9 ноября возле гостиницы "Сахафи" в центре Могадишо, увеличилось до 53 человек, более 100 госпитализировано c ранениями", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Террористы-смертники подорвались перед отелем Sahafi Hotel в сомалийской столице Могадишо в пятницу, 9 ноября. Отель находится недалеко от департамента уголовных расследований полиции Сомали. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.