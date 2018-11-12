Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР после подсчета 96% бюллетеней

Выборы в ДНР и ЛНР (83)

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Леонид Пасечник лидирует на выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики с 68,4% голосов избирателей после подсчета 96% бюллетеней, сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"По состоянию на 09.00 у нас обработано 96 % бюллетеней. За Леонида Ивановича Пасечника проголосовало 68,4% избирателей", — сказала Кравченко.

Она уточнила, что за кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 16,57% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,84%, за Наталью Сергун — 7,89% "Недействительными признаны 1,3 % бюллетеней", — отметила Кравченко.

Выборы главы и депутатов ЛНР прошли в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, в том числе Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. Порога явки на выборах нет.