Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Леонид Пасечник лидирует на выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики с 70,42 % голосов избирателей, сообщили РИА Новости в ЦИК ЛНР.

Ранее ЦИК ЛНР заявил, что предварительная явка на выборах главы и депутатов парламента ЛНР составила 77%.

"По состоянию на 00.00 минут 12 ноября 2018 года участковыми избирательными комиссиями обработано 31% бюллетеней. С учетом имеющихся данных, можно говорить о следующих предварительных итогах голосования на выборах главы Луганской народной республики: за Леонида Пасечника – 70,42 % избирателей", — сообщил собеседник агентства.

По данным ЦИК ЛНР, за кандидата на пост главы ЛНР Олега Коваля проголосовало 15,35 % избирателей, за Людмилу Руснак — 5,48 %, за Наталью Сергун — 7,71 %.

"Недействительными признаны 1,04 % бюллетеней", — уточняет ЦИК ЛНР.

Выборы главы и депутатов ЛНР прошли в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, в том числе Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.