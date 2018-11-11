Порошенко обсудил с Меркель и Макроном вопрос о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже обсудил тему предложения Украины о введении миротворцев в Донбасс.

Украинские власти добиваются введения в Донбасс миротворцев ООН. С этой инициативой ранее выступил президент России Владимир Путин. Однако, по его мнению, контингент миротворцев необходимо разместить только для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве считают, что миротворцы должны иметь более широкий мандат. С точки зрения украинских властей, они должны разместиться по всему Донбассу вплоть до границы с Россией.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои дела. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.