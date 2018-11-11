Нарушения не повлияли на избирательный процесс в ЛНР, заявили в ЦИК

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Зафиксированные во время выборов главы и депутатов Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики нарушения не повлияли на избирательный процесс, заявила на пресс-конференции председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"За время работы избирательных участков были зафиксированы незначительные нарушения, которые никак не повлияли на избирательный процесс", — сказала она. По ее словам, в целом "все прошло хорошо", жалоб в ЦИК ЛНР не поступало.

Выборы главы и депутатов ЛНР проходили в воскресенье. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.