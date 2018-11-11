Итоговая явка на выборах главы и депутатов ЛНР составила 77%

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Луганской народной республики составила 77%, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Зафиксирована очень высокая явка избирателей, она составляет на 20.00 (совпадает с мск) 77% от общего числа избирателей", — сказала Кравченко.

На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.