Российский наблюдатель отметил, что выборы в ЛНР прошли на высоком уровне

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли по всем международным стандартам, заявил в воскресенье на пресс-конференции депутат Госдумы РФ, наблюдатель на выборах Алексей Журавлев.
"Кто мешал сделать (русский язык — ред.) вторым региональным языком? Сделать два государственных языка, на котором говорят все люди? Это логично и нормально", — сказал наблюдатель.
На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.