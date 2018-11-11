Российский наблюдатель отметил, что выборы в ЛНР прошли на высоком уровне

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли по всем международным стандартам, заявил в воскресенье на пресс-конференции депутат Госдумы РФ, наблюдатель на выборах Алексей Журавлев.

"Выборы прошли на высоком уровне по всем международным стандартам", — сказал он. Журавлев добавил, что на выборах в ЛНР наблюдатели смогли зафиксировать высокую явку и очереди на участках. Он подчеркнул, что бюллетени для голосования, которые выдавались избирателям, были на русском и украинском языках.

"Кто мешал сделать (русский язык — ред.) вторым региональным языком? Сделать два государственных языка, на котором говорят все люди? Это логично и нормально", — сказал наблюдатель.

На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.