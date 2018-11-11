В ЛНР закрылись избирательные участки

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в самопровозглашенной Луганской народной республике на выборах главы и депутатов Народного Совета ЛНР.

Голосование проходило с 08.00 до 20.00 по местному времени (совп. с мск).

Выборы в ЛНР проходят 11 ноября. На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами. В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Порога явки на выборах нет.