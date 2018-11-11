КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов, происходивших на украинских складах боеприпасов за последние три года, заявил в интервью украинскому "5 каналу" министр обороны Украины Степан Полторак.

По словам Полторака, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а чтобы восстановить их все, потребовались бы огромные деньги.

"Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", — приводит слова Полторака сайт телеканала.

Он добавил, что после взрывов на арсеналах за последние три года "многое удалось изменить".

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.

На арсенале под Черниговом 9 октября 2018 года вспыхнул пожар, произошла детонация боеприпасов. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Военная прокуратура Украины возбудила дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". В Службе безопасности ранее заявляли, что отрабатывают, в том числе, версию о возможной диверсии.