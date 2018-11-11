В ДНР заявили, что полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе в день выборов.

"В настоящее время ситуация на линии боевого соприкосновения остается полностью контролируемой. Подразделения ДНР готовы к пресечению провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Выборы проходят в ДНР в воскресенье. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых врио главы ДНР Денис Пушилин. По закону, избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах в ДНР участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов. Порога явки на выборах нет.