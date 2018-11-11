Трамп и Эрдоган обсудили расследование дела Хашукджи, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган во время субботнего ужина в Париже обсудили дело об убийстве саудовского журналиста Хашукджи, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Накануне вечером в субботу лидеры стран, главы правительств и руководители международных организаций собрались в музее Орсэ в Париже на ужин в преддверии торжеств, посвящённых столетию со дня окончания Первой мировой войны.

"Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашукджи", — заявила Сандерс в интервью газете.

Как сообщает газета, за несколько часов до вылета в Париж, Эрдоган подтвердил существование аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть журналиста Хашукджи. Кроме того, в субботу турецкий лидер сообщил, что передал запись представителям других стран.

"Мы передали ее (аудиозапись – ред.) Саудовской Аравии, США, немцам, французам, англичанам, мы дали ее всем им", — заявил Эрдоган.

По данным газеты, Белый дом пока не прокомментировал полученную аудиозапись.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждащих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.