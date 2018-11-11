В ЛНР явка на выборах главы и депутатов на 10.00 мск составила 18%

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы и депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики на 10.00 мск составила 18%, сообщила журналистам в воскресенье председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Центральная избирательная комиссия сообщает, что явка по состоянию на 10.00 (совпадает с мск — ред.) составляет 18% от общего числа избирателей на выборах главы ЛНР и депутатов Народного совета", — сказала Кравченко.

По ее словам, все участки работают в штатном режиме. "Никаких нарушений пока не зафиксировано на участках", — добавила председатель ЦИК.

На пост главы республики претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

В парламентских выборах в ЛНР участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов. Порога явки на выборах нет. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.