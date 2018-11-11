Пасечник проголосовал на выборах в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник проголосовал на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов парламента ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Избирательные участки открылись в 08.00 в ЛНР на выборах главы и депутатов Народного Совета республики. Голосование продлится с 08.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск).

"Это, конечно же, исторический момент. Сегодня весь Донбасс и я, в частности, реализовал свое право, предусмотренное конституцией Луганской народной республики: проголосовал за нашу свободу, за нашу независимость, за мир, проголосовал за интеграцию с Российской Федерацией", — сказал Пасечник журналистам после голосования.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов.