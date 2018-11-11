В Казахстане три человека обратились за медпомощью после ЧП на газопроводе

АЛМА-АТА, 11 ноя – РИА Новости. Пожар на газопроводе на территории АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области Казахстана ликвидирован, жертв нет, за медицинской помощью обратились три человека, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Вечером в субботу в экстренные службы региона поступило сообщение о пожаре на заводе АО "АрселорМиттал Темиртау". Прибывшие на место спасатели установили, что на заводе произошел обрыв газопровода, возникло факельное горение.

"В 22:21 (19:21 мск) горение ликвидировано путем перекрытия газопровода работниками комбината. Силами и средствами департамента по ЧС Карагандинской области и АО "Орт сондируши" в составе 41 человек и 10 единиц техники проводилось охлаждение газопровода. Три человека обращались за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Жертв нет" — сказал Нурахметов.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана комиссия.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. ArcelorMittal — один из крупнейших мировых производителей стали. Компания имеет представительства и производственные мощности в 60 странах.