Климкин назвал выборы в ДНР и ЛНР незаконными и пригрозил санкциями

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ответ на проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках последует усиление международных санкций.
В видеообращении глава МИД назвал запланированные выборы "преступлением против Украины".
"Конечно, за преступления обязательно будет наказание, конечно, в виде санкций", — подчеркнул он.
Также министр обвинил Россию в том, что она не хочет мира, и призвал жителей Донбасса в голосовании не участвовать. Он добавил, что голоса местных жителей будут важны, когда выборы будут проводиться киевскими властями.
Выборы в Донбассе
Петр Порошенко заявил, что Киев ждет реакции "большой семерки", партнеров из ЕС, США и Канады по выборам. Он также призвал жителей Донбасса не принимать в них участия.
СБУ завела уголовное дело "по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях".
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в Донбассе не идут вразрез с Минскими соглашениями.