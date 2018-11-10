Порошенко ждет реакции Запада на выборы в Донбассе

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Киев ждет реакции G7, партнеров из ЕС, США и Канады по выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Париже в субботу вечером.

"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира", — приводит слова президента его пресс-служба.

Также он призвал жителей Донбасса не принимать участия в выборах.

По его словам, в понедельник в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ, где вопрос выборов в Донбассе будет включен вне очереди в повестку дня. Также, по словам Порошенко, Киев начал консультации в Совете Безопасности ООН. Кроме того, вопрос выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.