Число погибших в результате взрывов в Сомали достигло 50 человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрывов в Сомали возросло до 50 человек, еще 58 человек получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию и медиков.

Ранее сообщалось о 39 погибших и 40 раненых.

"Среди обломков было обнаружено больше тел, и число погибших теперь составляет 50 человек. Мы не знаем, остаются ли еще люди под обломками, но мы делаем все возможное, чтобы найти всех пропавших без вести", — заявил один из сотрудников полиции в интервью агентству.

Террористы-смертники подорвались перед отелем Sahafi Hotel в сомалийской столице Могадишо в пятницу. Отель находится недалеко от департамента уголовных расследований полиции Сомали. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России