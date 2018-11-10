Российский экипаж задержанного в Стамбуле судна объявил голодовку

АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Российский экипаж сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле еще в июне, объявил голодовку, требуя от судовладельца погашения долгов по зарплате, сообщил РИА Новости капитан судна Бахман Багиров.

Он рассказал, что экипажу из десяти человек в течение пяти месяцев не выплачивают зарплату. "Обращались во все возможные инстанции, результата – ноль. Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты, – это отговорка компании-судовладельца Аkca Shipping. Ее глава с нами по-прежнему не выходит на связь, а его помощник Джейхун Мардалиев обманывает нас", — сказал Багиров.

По его словам, компания-судовладелец задолжала экипажу около 90 тысяч долларов. Капитан добавил, что экипаж не покидает судно, опасаясь, что тогда вообще потеряет шансы на выплату зарплаты.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, арестовали за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. По информации профсоюза моряков, собственник сухогруза бросил экипаж и не выходил на связь. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российской генконсульство.

В октябре глава Аkca Shipping Джезми Акча сообщил РИА Новости, что задолженность экипажу выплатят в течение месяца, когда закончится судебный процесс в связи с подделкой договора по аренде, заключенного прежним оператором судна и подтверждающего долги, послужившие причиной ареста.

Подробнее о других случаях задержания судов с российским экипажем читайте в справке РИА Новости >>