Россиян среди пострадавших при взрыве у отеля в Сомали нет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Граждане РФ, состоящие на консульском учете, не пострадали при взрывах в Сомали, сообщили РИА Новости в посольстве России в Джибути, осуществляющем консульские функции в этой стране.

"Среди россиян, состоящих на консульском учете в Сомали, пострадавших нет", — сообщил РИА Новости представитель посольства.

Что касается того, имеются ли иностранцы среди пострадавших, то "информации пока нет", добавил он.

Террористы-смертники подорвались перед отелем Sahafi Hotel в сомалийской столице Могадишо в пятницу, сообщалось минимум о трех взрывах. По данным местной полиции, погибли 39 мирных жителей, еще 40 получили ранения. Sahafi Hotel находится недалеко от департамента уголовных расследований полиции Сомали. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб"*.

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб"* имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

*Террористические организации, запрещенные в России