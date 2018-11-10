В ЛНР надеются, что Киев сядет за стол переговоров после выборов

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выразил надежду, что официальный Киев сядет за стол переговоров с лидерами ЛНР и ДНР после выборов в республиках.

"Хотелось бы надеяться, что здравый смысл возобладает над амбициями украинских олигархов, и после проведения в наших республиках выборов Киев сядет за стол переговоров с нашими избранниками", — сказал Марочко, комментируя сообщения украинских СМИ о количестве небоевых потерь в рядах украинских силовиков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что количество небоевых потерь ВС Украины в Донбассе составило около 17,8 тысячи человек, хотя ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос называл цифру 2,7 тысячи человек.

"С приближением выборов на Украине все больше звучат слова о катастрофическом положении дел не только в Украинской армии, но и в экономике и других отраслях", — добавил Марочко.