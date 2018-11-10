Украина усилила контроль границы из-за энергетического форума

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники усилили пограничный контроль, в том числе в столичных аэропортах, из-за проведения в Киеве на следующей неделе международного форума по энергетике, на который приедут представители ООН, ЕС, Всемирного банка, ЕБРР, сообщает в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Госпогранслужба провела ряд организационных и практических мероприятий, направленных на недопущение проникновения на территорию Украины лиц, которые могут организовывать или участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране. Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах "Борисполь", "Киев" во время проведения форума", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что совместно с руководителями контрольных служб, аэропортов, других взаимодействующих органов проведена проверка готовности пунктов пропуска, их бесперебойной работы по осуществлению пограничного контроля участников и гостей форума. Активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Девятый международный форум по энергетике для устойчивого развития пройдет 12-15 ноября в Киеве в конгрессно-выставочном центре "Парковый".