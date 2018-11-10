Порошенко уволил первого замкомандующего Национальной гвардии Кривенко

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины Александра Кривенко, говорится в указе на сайте президента.

"Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в указе на сайте президента в субботу.

Командующим Нацгвардии Украины является Юрий Аллеров, у которого были до сегодняшнего дня первый заместитель — начальник штаба Кривенко, а также еще четыре заместителя.

На сайте Нацгвардии указано, что Кривенко был командующим внутренних войск, а с апреля 2014 года был назначен первым заместителем командующего Нацгвардией.