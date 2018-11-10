На Украине назвали главную задачу будущего президента

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Главной и единственной задачей следующего президента Украины будет установление мира в стране, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская.

"Политические технологии значительно изменились… Когда на Украине было мирное время, мы могли долго размышлять над грамотными политическими программами. Но я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить. Потому что, если не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал", — сказала Королевская в эфире украинского телеканала NewsOne.

По ее мнению, ни один политик сейчас не хочет брать на себя ответственность за установление мира в стране. "Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они "за мир", но никто не предлагает реальный план, как его достичь. И никто не хочет брать на себя ответственность, за возвращение мира", — подчеркнула она.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.

Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.