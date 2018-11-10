Посол в Париже рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРCМД

ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может повлечь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента, заявил в интервью РИА Новости российский посол во Франции Алексей Мешков.

"Продолжая линию на демонтаж всей системы соглашений в сфере контроля над вооружениями в Европе, США угрожают выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это может иметь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента", — сказал российский посол.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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