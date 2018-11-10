Алексей Мешков: Россия готова к диалогу о новой архитектуре безопасности ЕС

Посол РФ во Франции Алексей Мешков в преддверии масштабных мероприятий, которые пройдут в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны, в интервью РИА Новости рассказал о том, как оценивает трагические исторические события, призыв французского лидера Эммануэля Макрона строить новую архитектуру европейской безопасности совместно с Россией и прокомментировал возможность новой встречи в нормандском формате на министерском уровне.

— 11 ноября в Париже состоятся масштабные мероприятия по случая столетия окончания Первой Мировой войны, в которых примут участие руководители многих государств, в том числе президент России Владимир Путин. Какие у вас ожидания от этих мероприятий и визита российского президента? Можно ли рассчитывать, что предстоящие встречи лидеров стран в Париже помогут сблизить позиции по ряду международных досье, в частности, по сирийскому? Обсудят ли лидеры РФ и Франции ситуацию в Идлибе с учетом итогов саммита в Стамбуле? © РИА Новости Перейти в фотобанк Эксперт: во Франции в отношении России по-разному "расставляют акценты"

— Придаем большое значение памятным мероприятиям в Париже. Россия была одним из основных участников Первой мировой войны. Решающим был и вклад нашей страны в победу Антанты. На алтарь этой победы были принесены колоссальные жертвы. Не будем забывать и о том, что на французской земле героически воевал Русский экспедиционный корпус. В центре Парижа на набережной Сены стоит замечательный памятник русским солдатам и офицерам, многие из которых погибли и были похоронены во Франции.

Но главы государств и правительств собираются во французской столице, наверное, не только для того, чтобы почтить память павших. Не хочу повторять банальностей о необходимости извлекать уроки из истории, но сегодня как никогда важно помнить об ошибках и трагедиях прошлого.

Обе мировые войны стали результатами империалистического стремления к гегемонии, к европейскому и мировому доминированию. Результатом борьбы за сферы влияния на европейском континенте. Именно поэтому Россия после окончания холодной войны последовательно выступала за формирование Большой Европы от Атлантики до Тихого океана как общего пространства безопасности, экономики и человеческого общения, где не было бы места "линиям Мажино", блоковой логике и стремлению к политической гегемонии, где борьба за сферы влияния потеряла бы всякий смысл. К сожалению, наши западные партнеры ответили нам расширением НАТО к нашим границам, попытками поставить постсоветские страны перед искусственным выбором — либо с ними, либо с Россией. Это путь в никуда. Трагический исторический опыт нашего континента показывает, что попытки выстраивать международный порядок под себя, не считаясь с законными интересами других игроков, ничем хорошим не заканчиваются.

— На конец ноября намечено еще одно событие — встреча координационного совета форума "Трианонский диалог", в котором примут участие главы МИД России и Франции. Какие темы станут повесткой этой встречи? Проведут ли главы российского и французского внешнеполитических ведомств отдельные двусторонние переговоры? Что обсудят? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Франции

— "Трианонский диалог" или российско-французский форум гражданских обществ был запущен в феврале 2018 года по инициативе президентов России и Франции. Несмотря на юный возраст этой площадки в ее рамках уже удалось провести немало мероприятий, направленных на укрепление связей между гражданами, общественными организациями и регионами наших стран. В ходе предстоящего заседания его координационного совета российские и французские представители намерены подвести итоги деятельности в 2018 году и утвердить план мероприятий на 2019 год, уделив особое внимание инициативам в сфере образования и просвещения. Одной из тем станет также организация регулярных встреч молодых лидеров России и Франции, представляющих сферу экономики и государственного управления.

Что же касается повестки дня встречи министров иностранных дел в Версале, то она согласуется. Думаю, не выдам никаких тайн, если скажу, что Сергей Викторович Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в первую очередь сверят часы по наиболее злободневным международным сюжетам. Это и сирийское урегулирование, и украинский кризис, и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что министрам удастся обстоятельно обсудить и двусторонние вопросы. В последнее время в российско-французских отношениях обозначилась положительная динамика: более интенсивными и качественными стали политические контакты, растут экономические показатели. Важно воспользоваться предстоящей встречей в Версале, чтобы закрепить эти обнадеживающие тенденции.

— Во время своего визита в Финляндию Макрон заявил о необходимости строить новую архитектуру безопасности на европейском континенте совместно с Россией и заинтересованности в стратегическом партнерстве с РФ и Турцией. Как бы вы прокомментировали эти заявления? Видите ли вы со стороны французского руководства шаги навстречу России?

— Президент Эммануэль Макрон говорил об этом и на ежегодном совещании французских послов в конце августа. Конечно, мы можем только приветствовать конструктивный настрой французского лидера. Ведь мы уже не первый год предлагаем нашим европейским партнерам начать предметный разговор о реформировании архитектуры европейской безопасности на основе принципов ее равенства и неделимости. Напомню в этой связи о российской инициативе Договора о европейской безопасности, выдвинутой еще в 2008 году. Причем сегодня такой диалог особенно необходим. Продолжая линию на демонтаж всей системы соглашений в сфере контроля над вооружениями в Европе, США угрожают выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это может иметь катастрофические последствия для безопасности всего нашего континента.

© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus Макрон рассказал, что поможет стабилизировать отношения России и Евросоюза Призыв Эммануэля Макрона — это, наверное, обнадеживающий сигнал. Трезвомыслящие политики на Западе осознают, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе это тупик. И что выбираться из этого тупика надо совместными усилиями.

Предстоит еще, разумеется, разобраться, что нам в конечном итоге предлагают. Повторюсь, Россия готова к действительно равноправному и взаимоуважительному диалогу. Если же от нас снова ждут односторонних уступок, причем в том, что касается наших фундаментальных интересов, то вряд ли что-то из этого получится.

— Насколько в настоящее время интенсивны контакты между МИД России и Франции по теме разрешения украинского кризиса? Готовится ли новая встреча в нормандском формате на министерском уровне? По традиции она проводится поочередно то в Берлине, то в Париже, и в прошлый раз она проходила в столице ФРГ.

— Диалог между министерствами иностранных дел по украинской проблематике ведется на регулярной основе. Что касается встреч в нормандском формате на высоком или тем более на высшем уровне, то для них необходимы определенные условия, которых сегодня не наблюдается. Для начала надо хотя бы начать выполнять то, о чем договаривались на предыдущих встречах. К сожалению, Киев продолжает саботировать минские соглашения. Сохраняется экономическая блокада республик Донбасса. Не прекращаются обстрелы их территорий. В этих условиях вряд ли имеет смысл собираться ради того, чтобы констатировать отсутствие прогресса в урегулировании.

— Какие еще визиты представителей французских властей в Россию могут пройти до конца года? Российских властей — во Францию?

— Вы уже упомянули встречу координационного совета "Трианонского диалога" с участием министров иностранных дел России и Франции. 23 ноября в Международном бюро выставок в Париже должно состояться голосование по месту проведения ЭКСПО-2025. Среди претендентов на честь принять у себя всемирную выставку и Екатеринбург. Поддержать его кандидатуру непременно приедет представительная российская делегация, уровень которой пока не определен.

17 декабря в Париже пройдет очередная сессия российско-французского Совета по экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству (СЕФИК), сопредседателем которого с российской стороны является министр экономического развития Максим Орешкин. Предполагаются также контакты на уровне парламентариев, но они пока в стадии проработки.

— Заседание Большой парламентской российско-французской комиссии, которое планировалось провести летом в Москве, было перенесено. Есть ли сейчас даты проведения этого заседания?

— Действительно, заседание комиссии планировалось на июль, но по просьбе наших французских коллег было перенесено. Надеемся, что новые даты будут определены в ближайшее время, и наши парламентарии смогут встретиться в Москве до конца этого или в первом квартале следующего года. Напомню, что комиссия не собиралась с февраля 2013 года. Мы всегда считали эту ситуацию ненормальной, не отвечающей интересам наших стран. В нынешнем непростом контексте отношений России с Евросоюзом значение парламентской дипломатии трудно переоценить. Главное — сегодня с обеих сторон имеется стремление возобновить работу в этом важном формате. А технические детали, как принято говорить, согласуем по дипломатическим каналам.