Посол России во Франции рассказал о повестке встречи Лаврова и Ле Дриана

ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан на встрече в Версале в конце ноября сверят часы по злободневным международным сюжетам, в частности по сирийскому урегулированию, украинскому кризису и ситуации вокруг иранской ядерной программы, сказал в интервью РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.

Ранее сообщалось, что Лавров и Ле Дриан примут участие в заседании координационного совета форума "Трианонский диалог" в конце ноября.

"Что же касается повестки дня встречи министров иностранных дел в Версале, то она согласуется. Думаю, не выдам никаких тайн, если скажу, что Сергей Викторович Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в первую очередь сверят часы по наиболее злободневным международным сюжетам. Это и сирийское урегулирование, и украинский кризис, и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что министрам удастся обстоятельно обсудить и двусторонние вопросы", — сказал Мешков.

Он добавил, что в последнее время в российско-французских отношениях обозначилась положительная динамика: более интенсивными и качественными стали политические контакты, растут экономические показатели. "Важно воспользоваться предстоящей встречей в Версале, чтобы закрепить эти обнадеживающие тенденции", — сказал российский посол.

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