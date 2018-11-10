МИД Казахстана назвал московский формат по Афганистану уникальным

АЛМА-АТА, 10 ноя – РИА Новости. Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану стало уникальным, так как позволило провести встречу представителей официального Кабула и движения Талибан* за одним столом переговоров, заявил МИД Казахстана.

Встреча Московского формата по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов* в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. Это подтвердил и официальный представитель совета Эхсан Тахери, отметив перед конференцией, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные возможностью организации прямых переговоров между Кабулом и талибами*.

"Данная встреча является уникальной, в связи с тем, что впервые в современной истории за один стол переговоров сели представители официального Кабула и вооруженной оппозиции", — отмечается в распространенном в субботу пресс-релизе казахстанского внешнеполитического ведомства.

В нем сообщается, что в рамках консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с межафганским примирением. В частности, предлагались пути решения к прекращению долголетней войны в Афганистане. Выступавшие предлагали восстановить мир в Афганистане путем установления прямых инклюзивных переговоров между политическими силами страны.

Согласно пресс-релизу, казахстанскую делегацию на консультациях возглавил первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

"В своем выступлении казахстанский дипломат отметил важность установления мира в Афганистане для стран ЦА, в связи с наличием общих границ и предложил вовлечь Афганистан в интеграционные процессы региона", — сообщается в пресс-релизе МИД Казахстана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.