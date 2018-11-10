ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить Владимиру Путину ускорить переговоры по решению территориального вопроса, сообщила в субботу газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники.
Как пишет "Майнити", Абэ намерен подтвердить приверженность Токио положению этого документа, что Хабомаи и Шикотан могут быть переданы Японии после заключения мирного договора. Официальной позицией японских властей до сих пор была обратная последовательность — передача всех южных Курил и лишь затем заключение мирного договора. При этом предложение будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, которые в декларации не упоминаются.
Предложение Путина
На Восточном экономическом форуме Путин, выступая вместе с Абэ, неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. После сессии Абэ вновь пояснил позицию Японии, делающую невозможным принятие предложения.
Вместе с тем политические круги Японии и сам Абэ расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.
Абэ должен будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра Японии в сентябре 2021 года. Он намерен ускорить переговоры, чтобы успеть до истечения полномочий решить вопрос мирного договора.
Территориальные претензии Японии
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.