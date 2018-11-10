ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить Владимиру Путину ускорить переговоры по решению территориального вопроса, сообщила в субботу газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, предметом обсуждения будут перспективы заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Как пишет "Майнити", Абэ намерен подтвердить приверженность Токио положению этого документа, что Хабомаи и Шикотан могут быть переданы Японии после заключения мирного договора. Официальной позицией японских властей до сих пор была обратная последовательность — передача всех южных Курил и лишь затем заключение мирного договора. При этом предложение будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, которые в декларации не упоминаются.

Предложение Путина

Издание напоминает, что Абэ примет участие в саммите АСЕАН в Сингапуре 14-15 ноября, и пишет, что там он намерен предложить Путину ускорить переговоры. Абэ рассчитывает таким образом, что странам удастся прийти к рамочному соглашению уже в ходе визита Путина в Японию в июне 2019 года в рамках саммита "двадцатки".

На Восточном экономическом форуме Путин, выступая вместе с Абэ, неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. После сессии Абэ вновь пояснил позицию Японии, делающую невозможным принятие предложения.

Вместе с тем политические круги Японии и сам Абэ расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.

Абэ должен будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра Японии в сентябре 2021 года. Он намерен ускорить переговоры, чтобы успеть до истечения полномочий решить вопрос мирного договора.

Территориальные претензии Японии

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. Москва рассчитывала, что эта декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.