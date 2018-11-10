Объяснено участие Пригожина в переговорах ливийского маршала и Шойгу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ресторатор Евгений Пригожин был на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, так как занимался организацией официального обеда. Об этом журналистам сообщил военно-дипломатический источник.

Также, по его словам, Пригожин принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

Ранее минобороны Ливии опубликовало видеокадры встречи в Москве Хафтара с Шойгу. На записи также был запечатлен Пригожин.

Встреча Шойгу с Хафтаром

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ходе встречи Шойгу с Хафтаром в Москве обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.

Маршал Хафтар за последние несколько лет неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского Минобороны и МИД, а также секретарем Совбеза России.

Ситуация в Ливии

В январе прошлого года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов". В ходе видеоконференции с Сергеем Шойгу он обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, ему передали партию медпрепаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения.

В настоящее время в Ливии двоевластие. В городе Тобрук на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Европы.

Восточные власти действуют независимо от Триполи, сотрудничая с национальной армией под командованием маршала Хафтара, ведущей затяжную войну с исламистами.