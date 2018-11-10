Объяснено участие Пригожина в переговорах ливийского маршала и Шойгу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ресторатор Евгений Пригожин был на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, так как занимался организацией официального обеда. Об этом журналистам сообщил военно-дипломатический источник.
Ранее минобороны Ливии опубликовало видеокадры встречи в Москве Хафтара с Шойгу. На записи также был запечатлен Пригожин.
Встреча Шойгу с Хафтаром
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ходе встречи Шойгу с Хафтаром в Москве обсуждались вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.
Маршал Хафтар за последние несколько лет неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского Минобороны и МИД, а также секретарем Совбеза России.
Ситуация в Ливии
В настоящее время в Ливии двоевластие. В городе Тобрук на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, которое было сформировано при поддержке ООН и Европы.
Восточные власти действуют независимо от Триполи, сотрудничая с национальной армией под командованием маршала Хафтара, ведущей затяжную войну с исламистами.