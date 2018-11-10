В Раде объяснили, почему Украину ждет развал

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Украине не останется ни малейшей экономики, ни социальной защиты, а само государство будет разваливаться из-за нежелания политиков взять на себя ответственность за установление мира в стране, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская в эфире телеканала NewsOne.

"Я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить. Потому что, если не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал", — посетовала парламентарий.

Она добавила, что украинские политики лишь на словах выступают за мир в стране, но не предпринимают никаких реальных действий для этого.

"Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они "за мир", но никто не предлагает реальный план, как его достичь. И никто не хочет брать на себя ответственность, за возвращение мира", — заключила депутат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.