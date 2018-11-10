МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Закон, вводящий уголовную ответственность для россиян, незаконно пересекающих украинскую границу, вступил в силу на Украине. В Москве назвали его попыткой запугать российских граждан и превратить Украину в концлагерь.

По мнению Киева, действие закона будет распространяться, в том числе, на Крым, который Украина до сих пор считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с Россией по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

В России назвали этот закон предвыборной антироссийской истерией, которая в первую очередь негативно скажется на гражданах самой Украины. Власти Крыма не исключают, что это также попытка блокировать туристический поток на полуостров, которая может обернуться сокращением количества туристов в Киеве и Одессе.

Суть документа



Верховная рада Украины приняла соответствующий закон 18 октября, затем его подписал президент Петр Порошенко. В пятницу документ был опубликован в официальной прессе.

Закон вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины и предусматривает введение уголовной ответственности в отношении лица, которому запрещен въезд на территорию Украины, за пересечение границы Украины с целью нанесения вреда интересам государства. Запрет также касается представителей вооруженных сил и других силовых ведомств "государства-агрессора", которые пересекают украинскую границу вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов, либо с документами, содержащими недостоверные сведения.

Согласно документу, таким нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное незаконное пересечение границы или совершение таких действий группой лиц предусмотрено более жесткое наказание — лишение свободы на срок от трех до пяти лет, а за совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

При этом изначальная, до внесения поправок, формулировка была еще жестче и предполагала введение уголовной ответственности за пересечение границы Украины "лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора" вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Но перед принятием документа парламентом в целом такую формулировку смягчили.

Ранее украинское законодательство предусматривала лишь административную ответственность за нарушение государственный границы, в частности штрафы и административный арест до 15 суток.

Инициаторами ужесточения ответственности стали представитель президента Украины в Раде, супруга генерального прокурора Ирина Луценко, а также лидер крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Запугивание и нагнетание истерии



Российские власти раскритиковали принятый Радой закон. В частности, МИД России назвал такой шаг Киева попыткой нагнетания антироссийской истерии в преддверии выборов, которые пройдут на Украине в 2019 году.

"Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом она отметила, что закон дает украинским властям возможность привлечь к уголовной ответственности любого.

"Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности, а именно въезд с целью нанесения вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы дают властям широкие, а лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого гражданина", — сказала Захарова.

В Госдуме считают, что ужесточением ответственности за нарушение украинской границы Киев пытается запугать россиян. По мнению члена думского комитета по международным делам Сергея Железняка (ЕР), украинские власти делают все возможное для того, чтобы изолировать украинцев от России и превратить Украину в крайне опасную для посещения страну.

"Киевские власти ищут все новые способы запугать россиян, чтобы на Украине никто не появлялся. Именно так следует трактовать очередной людоедский закон об уголовной ответственности за посещение нашими гражданами российского Крыма, к которому нынешнее бандеровское псевдогосударство никакого отношения не имеет", — заявил он.

Не копай яму другому

По мнению главы туристического комитета крымского парламента Алексея Черняка (ЕР), Киев пошел на такие меры, чтобы попытаться в очередной раз блокировать поток туристов в Крым. Однако он уверен, что такой шаг обернется против самой Украины, в частности сократится количество туристов, в том числе российских, в Киеве и Одессе.

"Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма. Но все их попытки обречены на провал. Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе однозначно", — считает Черняк.

Мнение о том, что новый закон нанесет больше урона самой Украине, высказал и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

"Нововведение Порошенко в первую очередь направлено на запугивание собственных граждан, мол сейчас мы посадим пару россиян, а завтра вас начнут хватать в Крыму, что называется, "пачками". Это проводится в надежде на то, что украинские туристы испугаются и перестанут ездить на полуостров в разгар летнего сезона", — сказал он РИА Новости.

Политик заявил, что сегодня россиян, пересекающих границу с Украиной, ничтожно мало. "Вряд ли можно рассчитывать на какие-то серьезные политические дивиденды от того, что арестуют человека, который едет к родственникам на территорию Украины. Остается одно — пугать чужих, чтобы свои боялись, что в принципе Порошенко и делает", — сказал Бальбек.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной, а парламентские осенью 2019 года.