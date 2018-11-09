В Сомали 17 человек погибли в результате теракта

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате подрыва террористов-смертников около отеля в Сомали, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным агентства, произошло два взрыва.

По некоторым данным, инцидент произошел перед отелем Sahafi Hotel в Могадишо.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель 17 мирных жителей. Они ехали на общественном транспорте на месте инцидента, когда произошли взрывы и стрельба. Количество погибших несомненно возрастет", — заявил агентству сотрудник полиции города Али Нур.