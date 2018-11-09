МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Письмо Альберта Эйнштейна, в котором великий ученый предсказывает печальное будущее нацистской Германии, выставлено на торги в Иерусалиме, стартовая цена лота составляет 12 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Kedem.

Письмо датировано 12-м августа 1922 года, адрес отправки неизвестен. Эйнштейн написал его после того, как был вынужден временно покинуть Берлин вслед за убийством министра иностранных дел Германии еврейского происхождения Вальтера Ратенау.

Как сообщили в аукционном доме, в письме к сестре ученый затрагивает тему антисемитизма в Германии и высказывает "мрачные прогнозы" относительно экономического и политического будущего страны.

"Никто не знает, где я, я считаюсь пропавшим… Здесь назревают темные экономические и политические времена, и я рад быть вдали от всего этого", — пишет Эйнштейн.

Несмотря на предчувствие трагических событий в стране, ученый не теряет бодрость духа. "У меня все достаточно хорошо, несмотря на всех антисемитов среди моих немецких коллег. Я нашел здесь уединение, без шума и неприятных чувств. Мой заработок в основном не зависит от государства, поэтому я по-настоящему свободный человек", — заключает Эйнштейн.

Торги состоятся 13 ноября. Стартовая цена лота составляет 12 тысяч долларов, однако, по оценкам экспертов, за письмо могут отдать от 15 до 20 тысяч долларов.