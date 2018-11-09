Киев готовится топить иностранные суда в Азовском море, заявили в ДНР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины готовит масштабные провокации в Азовском море, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По его данным, украинские спецслужбы разрабатывают на начало 2019 года "несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря" — вплоть до затопления коммерческого судна, "причем как украинского, так и иностранного".

Под прикрытием эскалации напряженности украинские силовики могут предпринять попытку вторжения с моря на территорию ДНР, подчеркнул Басурин.

Обстановка в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.