Евросоюз отметил замедление темпов борьбы с коррупцией на Украине

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС отмечает замедление темпов реализации реформ на Украине в области борьбы с коррупцией и считает, что откат в этой сфере недопустим, говорится в докладе по реализации соглашения об ассоциации с Киевом.

Еврокомиссия обнародовала в пятницу ежегодный доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Украины, снабдив его комментариями.

"За последний год Украина добилась прогресса в ряде важных областей, но еще предстоит провести ряд реформ, в частности, в судебной системе и борьбе с коррупцией, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли", — говорится в сообщении.

Доклад, который был подготовлен Европейской дипслужбой и Европейской комиссией, был передан премьер-министру Украины Владимиру Гройсману комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом в Киеве в пятницу.

"Сейчас, в предвыборный период Украины, крайне важно сохранить импульс реформ и сделать эти изменения необратимыми. Откат назад по таким вопросам, как борьба с коррупцией, невозможен. Продолжающиеся реформы в сфере экономики и правосудия станут мощным сигналом не только для граждан, но и для внутренних и международных инвесторов и помогут стимулировать создание рабочих мест в Украине", — приводит ЕК слова еврокомиссара Хана.

В сообщении отмечается замедление темпов реформ в области судебной системы и мер по борьбе с коррупцией, а также подчеркивается необходимость активизации реформ, сообщила ЕК.

"Гражданское общество играет важную роль в борьбе с коррупцией и должно быть в состоянии выполнять свою работу безопасно и беспрепятственно. Нападения на активистов гражданского общества должны быть надлежащим образом расследованы и наказаны, и правоохранительные органы должны принять надлежащие меры с этой целью", — говорится также в документе.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.