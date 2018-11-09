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В мире

Евросоюз отметил замедление темпов борьбы с коррупцией на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (125)
(обновлено: 14:56 09.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС отмечает замедление темпов реализации реформ на Украине в области борьбы с коррупцией и считает, что откат в этой сфере недопустим, говорится в докладе по реализации соглашения об ассоциации с Киевом.

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Еврокомиссия обнародовала в пятницу ежегодный доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Украины, снабдив его комментариями.

"За последний год Украина добилась прогресса в ряде важных областей, но еще предстоит провести ряд реформ, в частности, в судебной системе и борьбе с коррупцией, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли", — говорится в сообщении.

Доклад, который был подготовлен Европейской дипслужбой и Европейской комиссией, был передан премьер-министру Украины Владимиру Гройсману комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом в Киеве в пятницу.

Акция протеста в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Сейчас, в предвыборный период Украины, крайне важно сохранить импульс реформ и сделать эти изменения необратимыми. Откат назад по таким вопросам, как борьба с коррупцией, невозможен. Продолжающиеся реформы в сфере экономики и правосудия станут мощным сигналом не только для граждан, но и для внутренних и международных инвесторов и помогут стимулировать создание рабочих мест в Украине", — приводит ЕК слова еврокомиссара Хана.

В сообщении отмечается замедление темпов реформ в области судебной системы и мер по борьбе с коррупцией, а также подчеркивается необходимость активизации реформ, сообщила ЕК.

Киев. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Гражданское общество играет важную роль в борьбе с коррупцией и должно быть в состоянии выполнять свою работу безопасно и беспрепятственно. Нападения на активистов гражданского общества должны быть надлежащим образом расследованы и наказаны, и правоохранительные органы должны принять надлежащие меры с этой целью", — говорится также в документе.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Станислав Киценко
Украина суть коррупция. И по другому быть не может.
15:35
09.11.2018
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kupcov53
А что уже были попытки начинать борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти? С кого пример брать? С Порошенко что-ли? А народ украинский жалко.
15:27
09.11.2018
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Дмитрий Жеребцов
Какой прогресс, какие темпы, они даже и не начинали бороться с коррупцией. Это что, шутка такая?
15:05
09.11.2018
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Ратибор
"борьбы с коррупцией" на Украине никогда не было.
Единственное, чего добился Запад - неонацистская, бандеровская власть и нищета 99% населения. Плюс уничтоженная экономика.
15:02
09.11.2018
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