Иван Колпаков подал в отставку с поста главного редактора "Медузы"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков подал в отставку, исполняющим обязанности главреда назначена Татьяна Ершова, сообщается на сайте издания.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", — цитирует издание слова Колпакова.

В конце октября он временно сложил с себя полномочия из-за подозрений "в неподобающем поведении". Обязанности главреда исполняла генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко. Подробности инцидента официально не сообщались, расследование поручили экстренно созванному совету директоров.

Позже в редакции пояснили, что Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября неподобающим образом повел себя в отношении жены одного из сотрудников "Медузы".

Совет директоров, собравшись в ноябре, посчитал достаточным наказанием временное отстранение Колпакова и вернул его к работе.

Сотрудник издания, который сообщил о недопустимом поведении главреда в отношении своей жены, уволился по собственному желанию.