На Украине шахтеры отказываются выходить на поверхность в течение 21 дня

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области уже 21 дней не поднимались на поверхность, протестуя против долгов по зарплате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщал, что 33 украинских горняка на шахте имени Капустина на подконтрольной Киеву территории Луганской области отказались подниматься на поверхность, они требуют выплатить долги по зарплате. По данным Волынца, задолженность перед горняками шахты составляет 126,8 миллиона гривен (4,5 миллиона долларов). Позже часть горняков поднялись на поверхность.

"Сегодня берет отсчет 21 день, когда горняки шахты "Им. Г. Г. Капустина "находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.