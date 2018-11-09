На Украине шахтеры отказываются выходить на поверхность в течение 21 дня

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области уже 21 дней не поднимались на поверхность, протестуя против долгов по зарплате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня берет отсчет 21 день, когда горняки шахты "Им. Г. Г. Капустина "находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.