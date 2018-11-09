В СБУ не ожидают активизации боевых действий во время выборов в Донбассе

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины не ожидает активизации боевых действий в Донбассе во время проведения выборов в регионе, заявил в пятницу глава ведомства Василий Грицак.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитриий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Активизации военной компоненты или вооруженного противостояния в Донбассе в ближайшее время, по крайней мере, на время проведения фейковых выборов, не будет", — заявил Грицак на брифинге.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.