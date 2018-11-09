СБУ проводит обыски у участников акции в честь освобождения Киева

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в квартирах руководителей общественной организации "Братья", которые принимали участие в акции в честь 75-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, сообщает сайт украинской газеты "Вести" со ссылкой на лидера организации Александра Сухарского.

"Это все потому, что мы критиковали СБУ и требовали отставки правительства", – приводит слова Сухарского сайт газеты "Вести".

По его словам, обыск связан с тем, что они участвовали в шествии ко дню освобождения Киева и возложении цветов к памятнику Ватутину.

Ранее директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная заявила, что сотрудники СБУ "выламывают" двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину. Позднее СБ Украины подтвердила, что провела обыск в помещении, которое арендует Бережная.