Гройсман обещает за три месяца навести на Украине "реальный порядок"

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман пообещал в течение трех месяцев навести "в стране реальный порядок", но попросил для этого расширить его полномочия.

"Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране, и хочу сказать: премьер-министру и правительству… недостаточно полномочий. Поэтому… я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьера Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев, ответственно заявляю: наведу в стране реальный порядок", — сказал Гройсман в пятницу в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

Украина сейчас является парламентско-президентской республикой.