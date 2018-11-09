Киев пригрозил организаторам выборов в Донбассе уголовной ответственностью

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Участники организации и проведения выборов глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут привлечены на Украине к уголовной ответственности, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Выборы планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

По словам Турчинова, организация и проведение выборов в ЛНР и ДНР попадают под статьи Уголовного кодекса Украины "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "госизмена", "воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины".

"Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборах, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности", — заявил Турчинов, отметив, что "временно оккупированный Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".