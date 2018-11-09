Порошенко рассказал, в чем заключается "сила украинского народа"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинский язык является залогом силы и успеха народа, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Наша сила и мощь заключается не только в многочисленной армии, хорошо оснащенных вооруженных силах и развитой экономике. Я твердо убежден: сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, в украинском языке", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что родной язык составляет "сущность украинской идентичности".

Девятого ноября в стране отмечается День украинской письменности и речи.

В ноябре 2016 года вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, в течение первого года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 50%, в течение второго года — не менее 55%, в течение третьего года — не менее 60%.