На Украине заявили о создании единой оппозиционной платформы перед выборами

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Партия "За жизнь" и несколько представителей "Оппозиционного блока" решили объединиться для участия в парламентских и президентских выборах, которые пройдут на Украине в 2019 году.

Как следует из трансляции, которую вел телеканал " 112 Украина ", глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрий Бойко подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За жизнь".

"Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы к нашему объединению для того, чтобы восстановить в стране мир, стабильность и порядок", — пояснил Бойко.

По его словам, платформа выдвинет единого кандидата для участия в президентских выборах, но кто это будет, пока не известно.

В свою очередь, Рабинович отметил, что платформа будет добиваться мира в Донбассе и прекращения "экономического геноцида" в стране. Также, по его словам, ее цель — сделать Украину нейтральным независимым государством, как Швейцария, которое не входит ни в один военный альянс.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук решил войти в партию "За жизнь", чтобы заниматься восстановлением мира в Донбассе и отношений с Россией. На внеочередном съезде партии он был единогласно избран председателем политсовета.