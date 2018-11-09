На Украине заявили о создании единой оппозиционной платформы перед выборами

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Партия "За жизнь" и несколько представителей "Оппозиционного блока" решили объединиться для участия в парламентских и президентских выборах, которые пройдут на Украине в 2019 году.
"Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы к нашему объединению для того, чтобы восстановить в стране мир, стабильность и порядок", — пояснил Бойко.
По его словам, платформа выдвинет единого кандидата для участия в президентских выборах, но кто это будет, пока не известно.
Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук решил войти в партию "За жизнь", чтобы заниматься восстановлением мира в Донбассе и отношений с Россией. На внеочередном съезде партии он был единогласно избран председателем политсовета.