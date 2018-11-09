ПЕТРОПАВЛОВСК (Казахстан), 9 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на туристической выставке в Петропавловске "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана" в ходе совместного с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотра экспозиции получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут — камчу.
На одном из стендов президентов двух стран встречал рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане, о дружбе боксера Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который "показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы". Цырульников рассказал о традиции дарить завязанные в узел гвозди "уважаемым людям". Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и подарил их Владимиру Путину. "Горячий металл", — отметил российский президент, приняв подарок.
Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2018 г.
А вот инструкции по применению нет pic.twitter.com/yqj4nQMFPS
Не оставил без подарка Цырульников и президента Казахстана, согнув для него металлический пруток. Он рассказал, что любой казахский боец, который смог согнуть этот пруток, получал скакуна. Он пояснил, что такой пруток выдерживает 250 килограмм. Наблюдая за тем, сколько усилий прикладывает боец для того, чтобы согнуть пруток, Назарбаев со значением отметил: "Серьезно". А после того, как Цырульников успешно справился со своей задачей, он передал согнутый пруток казахскому президенту, предложив ему также попробовать свои силы. Назарбаев попытался еще немного согнуть пруток, отметив, что, кажется, это ему удалось.
Затем главы государств продолжили осмотр стендов. В частности, у стенда Татарстана, который посвящен зоне отдыха на территории Болгарского заповедника, расположенной у слияния рек Волга и Кама, Путин пригласил Назарбаева посетить это место, отметив живописные природные виды заповедника.
Затем президенты осмотрели еще несколько стендов, обмениваясь друг с другом шутливыми репликами, и сделали несколько фотографий с участниками выставки.