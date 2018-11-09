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Путин в Казахстане получил в подарок завязанный в узел гвоздь и кнут

(обновлено: 13:00 09.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и КазахстанаПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК (Казахстан), 9 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на туристической выставке в Петропавловске "Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана" в ходе совместного с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотра экспозиции получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут — камчу.

LIVE: Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества
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Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Прямая трансляция
Главам государств на нескольких мультимедийных стендах продемонстрировали видеоролики о планах развития туристических объектов Казахстана, а также ролики с видами природных красот республики. Затем Путин и Назарбаев осмотрели несколько региональных стендов выставки, в том числе стенд Астаны, Омской области, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки "Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана"
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки "Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана"

На одном из стендов президентов двух стран встречал рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане, о дружбе боксера Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который "показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы". Цырульников рассказал о традиции дарить завязанные в узел гвозди "уважаемым людям". Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и подарил их Владимиру Путину. "Горячий металл", — отметил российский президент, приняв подарок.

Не оставил без подарка Цырульников и президента Казахстана, согнув для него металлический пруток. Он рассказал, что любой казахский боец, который смог согнуть этот пруток, получал скакуна. Он пояснил, что такой пруток выдерживает 250 килограмм. Наблюдая за тем, сколько усилий прикладывает боец для того, чтобы согнуть пруток, Назарбаев со значением отметил: "Серьезно". А после того, как Цырульников успешно справился со своей задачей, он передал согнутый пруток казахскому президенту, предложив ему также попробовать свои силы. Назарбаев попытался еще немного согнуть пруток, отметив, что, кажется, это ему удалось.

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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У следующего стенда президентам двух стран продемонстрировали традиционные атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу. Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно использовался и на больших собраниях, "сначала клали камчу, а потом говорили речь". "Мы сейчас будем выступать, так что пригодится", — пошутил в ответ российский президент. Назарбаев также добавил, что согласно казахским поверьям, такой кнут защищает и от злых духов. В итоге Путину подарили этот кнут, после того как он осторожно спросил: "А это можно взять?".

Затем главы государств продолжили осмотр стендов. В частности, у стенда Татарстана, который посвящен зоне отдыха на территории Болгарского заповедника, расположенной у слияния рек Волга и Кама, Путин пригласил Назарбаева посетить это место, отметив живописные природные виды заповедника.

Виды Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Представители стенда Ямало-Ненецкого округа, увидев президентов, начали активно зазывать их к себе и даже для этого стали бить в бубен. Это привлекло внимание российского президента, однако он продолжил прогулку по выставке с Назарбаевым по установленному маршруту. Однако потом главы двух государств все-таки подошли к стенду Ямала, оформленному в виде чума из оленьих шкур. Путину и Назарбаеву рассказали, как регион привлекает иностранных туристов необычной национальной культурой. Один из представителей ямальского стенда напомнил Путину о том, как он был в регионе на орнитологической станции, где велась работа по восстановлению популяции стерхов. "Вы у нас были на Ямале, стерхи не улетают, ждут вас, когда вы вернетесь, проведете их", — шутливо сказал он президенту. "Но и вы, давайте, подхватывайте эту инициативу", — с улыбкой парировал Путин.

Затем президенты осмотрели еще несколько стендов, обмениваясь друг с другом шутливыми репликами, и сделали несколько фотографий с участниками выставки.

 

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